Hwang Sun-woo xếp thứ 5 vòng chung kết nội dung bơi tự do 100m nam Olympic Tokyo

Tại vòng chung kết nội dung 100m bơi tự do nam môn bơi Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra tại Trung tâm Aquatics (Tokyo) sáng ngày 29/7, vận động viên Hwang Sun-woo, "niềm hy vọng của làng bơi lội Hàn Quốc", đã xếp thứ 5 với thành tích 47 giây 82.Mặc dù không giành được huy chương, nhưng đây là thành tích cao nhất của một vận động viên châu Á trong vòng 69 năm qua, kể từ khi vận động viên Suzuki Hiroshi (Nhật Bản) giành huy chương bạc nội dung này tại Olympic Helsinki 1952. Sau đó, không hề có vận động viên châu Á nào giành được huy chương ở nội dung này tại Olympic.Hwang Sun-woo vừa là vận động viên Hàn Quốc, vừa là vận động viên châu Á đầu tiên lọt vào vòng chung kết nội dung 100m bơi tự do nam Thế vận hội trong vòng 65 năm qua, sau vận động viên Tani Atsushi (Nhật Bản) tại Thế vận hội Melbourne 1956. Khi đó, vận động viên Tani xếp thứ 7 chung cuộc.Trong vòng bán kết nội dung này diễn ra vào sáng ngày 28/7, Hwang Sun-woo đạt thành tích 47 giây 56, lập kỷ lục châu Á và kỷ lục trẻ thế giới, xếp thứ 4 trong số 18 vận động viên tham dự, và lọt vào vòng chung kết.Kỷ lục nội dung này đang thuộc về vận động viên Cesar Cielo người Brazil với thành tích 46 giây 91.Hwang Sun-woo sẽ tham dự tiếp vòng loại nội dung bơi tự do 50m nam vào ngày 30/7.