Gần 230.000 gia súc, gia cầm chết do nắng nóng

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 28/7 cho biết tính đến ngày 26/7, ước tính có tổng cộng 227.387 gia súc, gia cầm đã bị chết vì thời tiết nắng nóng gay gắt, trong đó chiếm phần lớn là gà 219.592 con, tiếp theo là lợn 4.615 con, vịt 1.780 con, gia cầm khác như chim cút 1.400 con.Con số thiệt hại chỉ bằng 2,5% so với năm 2018 song quy mô tổn thất có khả năng sẽ còn tăng khi tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài.Tuy nhiên, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đánh giá số gia súc, gia cầm chết vì nắng nóng sẽ không ảnh hướng đến nguồn cung do tỷ lệ chỉ chiếm 0,01-0,14% so với tổng số gia súc, gia cầm hiện nay. Về nguồn cung trứng cũng không đáng lo ngại bởi ngoại trừ một trang trại có thiệt hại nặng, mức độ thiệt hại do nắng nóng nhìn chung là rất thấp.Nhằm giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi do thời tiết nắng nóng, Bộ đang đẩy mạnh duy trì mật độ chăn nuôi thích hợp cho từng loại vật nuôi, rà soát và cải thiện cơ sở vật chất. Ngoài ra, chính quyền địa phương, cơ quan liên quan và hội những người chăn nuôi đã thành lập “nhóm đối phó thảm họa chăn nuôi” để nhanh chóng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp như mất điện.Các hộ chăn nuôi đã tham gia bảo hiểm thiệt hại về gia súc nếu khai báo sẽ được chi trả tiền bảo hiểm sau khi công ty bảo hiểm đánh giá thiệt hại. Công ty bảo hiểm sẽ ưu tiên trả trước 50% số tiền bảo hiểm ước tính để trang trại đảm bảo hoạt động ổn định. Đối với trường hợp không tham gia bảo hiểm, theo Luật về đối sách thiệt hại ngành nông và ngư nghiệp, nếu thiệt hại lớn trên một mức nhất định, chính quyền địa phương sẽ tiến hành điều tra và hỗ trợ chi phí khắc phục như chi phí mua con giống. Trang trại có tỷ lệ thiệt hại lên tới hơn 50% sẽ được nhận trợ cấp sinh hoạt phí và học phí cho con cái là học sinh cấp III.Ngoài ra, để ổn định kinh doanh cho hộ nông dân bị thiệt hại, người nông dân đã vay vốn từ quỹ quản lý nông nghiệp chăn nuôi sẽ được giảm lãi suất từ 1,5% xuống 0%, hỗ trợ trả chậm, và cho vay mới từ quỹ đối phó thiệt hại.