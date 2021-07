Tổng dân số Hàn Quốc bao gồm người nước ngoài tăng nhẹ

Photo : YONHAP News

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 29/7, tổng dân số Hàn Quốc tính đến ngày 1/11/2020 là 51,83 triệu người, tăng nhẹ 0,1%, tương đương 50.000 người so với năm 2019.Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận hiện tượng giảm dân số tự nhiên do số người tử vong nhiều hơn số trẻ được sinh ra vào năm ngoái, song nếu xét cả người nước ngoài thì tổng dân số Hàn Quốc vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái khiến số người nước ngoài đến Hàn Quốc giảm, công dân Hàn tại nước ngoài về nước tăng khiến tổng dân số vẫn tiếp tục xu hướng tăng.Trong tổng dân số, công dân Hàn Quốc là 50,13 triệu người, tăng 130.000 người so với năm 2019; người nước ngoài là 1,7 triệu người, giảm 80.000 người. 25,92 triệu người là nam giới, giảm 40.000 người; 25,91 triệu người là nữ giới, tăng 90.000 người.Theo địa phương, dân số tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đạt 26,04 triệu người, tăng 150.000 người, chiếm 50,2% tỷ trọng dân số trên cả nước, tăng 0,2% so với năm 2019 (50%). Dân số tỉnh Gyeonggi tăng 210.000 người so với năm ngoái trong khi dân số thủ đô Seoul và thành phố Incheon giảm lần lượt 50.000 người và 10.000 người. Địa phương có dân số chiếm tỷ trọng lớn nhất trên cả nước là tỉnh Gyeonggi 26,1% (13,51 triệu người), tiếp theo là thủ đô Seoul 18,5%, thành phố Busan 6,5%, tỉnh Nam Gyeongsang 6,4%.Độ tuổi trung vị, tức độ tuổi chia dân số thành hai nhóm với số lượng bằng nhau, của người Hàn Quốc là 44,3 tuổi, nhiều hơn 0,6 tuổi so với năm 2019. Trẻ em từ 0-14 tuổi là 6,18 triệu trẻ, giảm 130.000 trẻ so với năm 2019, tỷ trọng giảm 0,3% còn 12,3%. Dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi là 35,75 triệu người, giảm 190.000 người, tỷ trọng giảm 0,6% còn 71,3%. Dân số trên 65 tuổi là 8,21 triệu người, tăng 460.000 người, chiếm 16,4%, tăng 0,9% so với năm ngoái.Chỉ số già hóa dân số, tức tỷ lệ dân số trên 65 tuổi trên 100 dân số dưới 14 tuổi, năm 2020 đạt 132,9, tăng 10,1 so với mức 122,7 của năm 2019.Tính đến ngày 1/11/2020, tổng số hộ gia đình là 21,48 triệu hộ, tăng 590.000 hộ (2,8%) so với năm 2019. Trong đó, hộ gia đình cơ bản gồm các thành viên trong gia đình nói chung hoặc hộ gia đình dưới 5 người là 20,93 triệu hộ, tăng 2,9% so với năm 2019. Số hộ gia đình người nước ngoài là 540.000 hộ, tăng 1,9%. Hộ gia đình một thành viên và hai thành viên lần lượt chiếm 31,7% (tăng 1,5%) và 28% (tăng 0,2%); ngược lại, tỷ trọng hộ gia đình ba thành viên (20,1%), 4 thành viên (15,6%) và 5 thành viên (4,5%) giảm lần lượt là 0,7%, 0,6% và 0,5%. Nhân khẩu bình quân là 2,34 nhân khẩu/hộ, giảm 0,05 người so với năm 2019.Về hình thức nhà ở, 10,78 triệu hộ gia đình sống tại các căn hộ chung cư, tăng 370.000 hộ so với năm ngoái. 6,35 triệu hộ là nhà biệt lập, tăng 40.000 hộ.Gia đình đa văn hóa chiếm 1,8% tổng số hộ gia đình cơ bản, đạt 370.000 hộ. Tổng dân số thuộc gia đình đa văn hóa là 1,09 triệu người, chiếm 2,1% dân số.Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành mỗi năm một lần theo phương pháp thu thập dữ liệu hành chính từ địa phương. Kết quả điều tra dân số và nhà ở theo mẫu khảo sát thực tế 5 năm một lần được tiến hành trong năm ngoái sẽ được công bố lần lượt theo các hạng mục vào tháng 9 tới.