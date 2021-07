BTS “ẵm” trọn ba vị trí đầu bảng xếp hạng Oricon hai tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng âm nhạc Oricon của Nhật Bản mới nhất công bố ngày 28/7, ca khúc tiếng Anh thứ ba của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) mang tên “Permission to Dance” giành vị trí Quán quân trên bảng xếp hạng này với 15,58 triệu lượt phát từ ngày 19-25/7.Vị trí Á quân thuộc về ca khúc “Butter” cũng của BTS với 13,42 triệu lượt phát, vượt mốc 10 triệu lượt nghe mỗi tuần trong 10 tuần liên tiếp kể từ khi lọt vào bảng xếp hạng này vào ngày 31/5. Ca khúc “Dynamite” của BTS đã leo lên vị trí thứ ba với lượt nghe cao ngất ngưởng khoảng 7,01 triệu lượt mặc dù đây là bài hát được phát hành gần một năm trước.Tuần trước, BTS cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi cả ba ca khúc của nhóm là “Permission to Dance”, “Butter” và “Dynamite” lần lượt chiếm ba ngôi vị đầu của bảng xếp hạng Oricon.Cùng ngày, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản thông báo trao tặng chứng nhận cho 5 ca khúc của BTS là “Boy With Luv” với chứng nhận Bạch kim (Platinum), "Idol", "Film Out" và "Butter" là chứng nhận Vàng (Golden), và "I Need You" chứng nhận Bạc (Silver).Hiệp hội ghi âm Nhật Bản cấp chứng nhận cho các ca khúc có tổng số lượt phát cao. Cụ thể, ca khúc có tổng lượt phát hơn 30 triệu sẽ được cấp chứng nhận Bạc, hơn 50 triệu lượt cấp chứng nhận Vàng, Bạch kim là 100 triệu lượt và Kim cương là hơn 500 triệu lượt.