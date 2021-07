“Hàn Quốc và Nhật Bản cần giải quyết tách biệt các vấn đề trong quá khứ và hợp tác song phương”

Photo : YONHAP News

Tham dự hội nghị về hòa bình tổ chức ngày 28/7 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington (Mỹ), Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Hàn Quốc, Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Lambert nhận định Hàn Quốc và Nhật Bản cần tách biệt các vấn đề trong quá khứ với hợp tác song phương.Phó Trợ lý Ngoại trưởng Lambert nhấn mạnh hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là nhiệm vụ quan trọng bởi Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đồng minh mạnh mẽ nhất của Mỹ tại khu vực châu Á. Không chỉ Washington mà cả Seoul và Tokyo sẽ kém an toàn hơn khi hai nước châu Á này không hợp tác. Ông Lambert chỉ ra rằng lịch sử không thể thay đổi, do đó nhiệm vụ hiện hay là giải quyết tách biệt giữa những vấn đề lịch sử trong quá khứ với việc thiết lập mối quan hệ hợp tác hướng tới tương lai. Nếu hai nước Hàn-Nhật duy trì mối quan hệ hợp tác thì thế hệ trẻ của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ an toàn và ổn định hơn.Mặt khác, ông Lambert tiết lộ thời điểm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đang trên đường đến Nhật Bản, ông từng nhận được báo cáo từ Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến Nhật Bản nhân dịp Olympic mùa hè Tokyo. Nhưng kế hoạch này được biết là đã bị đổ vỡ ngay sau khi bà Sherman đến nơi. Mặc dù vậy, cuộc họp Thứ trưởng Hàn-Mỹ-Nhật đã diễn ra một cách tốt đẹp trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau. Qua đó, ông cho rằng hai nước đã có sự hòa giải và thỏa hiệp ở đây. Bên cạnh đó, ông Lambert cho biết Washington sẵn sàng đóng vai trò cầu nối nếu Seoul và Tokyo yêu cầu.