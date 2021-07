Lợi nhuận kinh doanh quý II của Samsung tăng 54,3%

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 29/7 đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý II năm 2021 với thành tích đáng kinh ngạc. Doanh thu quý II của hãng đạt 63.671,6 tỷ won (55,36 tỷ USD), tăng 20,21% so với mức 53.000 tỷ won (gần 47 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận kinh doanh đạt 12.566,7 tỷ won (10,9 tỷ USD), tăng đến 54,26% so với quý II/2020 là 8.150 tỷ won (7,1 tỷ USD). Lợi nhuận ròng đạt 9.634,5 tỷ won (8,38 tỷ USD), tăng 73,44%.Lợi nhuận kinh doanh quý II tăng 3.000 tỷ won (2,61 tỷ USD) so với thành tích 9.380 tỷ won (8,16 tỷ USD) của quý I và đây cũng là con số cao nhất sau 11 quý kể từ quý III/2018 với 17.570 tỷ won (15,3 tỷ USD), thời kỳ hoàng kim của chíp bán dẫn.Doanh thu trong nửa đầu năm 2021 của Samsung vượt mốc 128.000 tỷ won (111,32 tỷ USD), mức cao kỷ lục từ trước tới nay.Theo lĩnh vực, lợi nhuận kinh doanh mảng chíp bán dẫn đạt hơn 6 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức 2,96 tỷ USD của quý I, chiếm hơn 50% tổng lợi nhuận của cả quý II. Doanh thu mảng chíp bán dẫn đạt gần 19,8 tỷ USD. Mảng di động ghi nhận lợi nhuận đạt 2,82 tỷ USD, giảm nhẹ so với quý I. Doanh thu mảng thiết bị gia dụng là 923 triệu USD, màn hình đạt 1,12 tỷ USD, bao gồm cả tiền bồi thường của Apple (Mỹ) cho Samsung vì không đặt hàng đủ số lượng tối thiểu màn hình theo thỏa thuận.