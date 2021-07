Thủ tướng chỉ thị khẩn các ban ngành đối phó với nắng nóng

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum sáng ngày 30/7 đã ban chỉ thị khẩn liên quan tới đối phó với tình hình nắng nóng. Thủ tướng chỉ thị từ cuối tuần này, Bộ trưởng, Thứ trưởng các ban ngành phải trực tiếp đi thị sát để kiểm tra tình hình thực hiện đối sách với nắng nóng tại các cơ quan trực thuộc, tích cực tìm kiếm biện pháp bổ sung nếu cần thiết.Thủ tướng chỉ ra rằng trong đợt nắng nóng cao điểm kéo dài từ đầu tháng này, đã có 12 người tử vong và hơn 270.000 gia súc chết vì nắng nóng. Trong khi đó, tình hình nắng nóng được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các ban ngành phải rà soát tình hình thật chặt chẽ, đối phó một cách chủ động, tránh để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.Cụ thể, Thủ tướng Kim chỉ thị Bộ trưởng Y tế và phúc lợi dốc toàn lực để quản lý sức khỏe cho các tầng lớp yếu thế, như người già neo đơn, người vô gia cư, người sống trong các căn nhà chật hẹp. Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động, Bộ trưởng Địa chính và giao thông phải kiểm tra công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, như lao động ngành xây dựng, tài xế giao hàng.Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản phải tìm kiếm biện pháp chủ động cần thiết để đảm bảo an toàn cho nông dân, ngư dân, phòng ngừa thiệt hại cho cây trồng, gia súc, thủy sản. Bộ trưởng Môi trường, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản phải có biện pháp phòng ngừa hiện tượng tảo nở hoa, thủy triều đỏ do nhiệt độ nước dâng cao; đối phó sẵn sàng, không để phát sinh vấn đề như thiếu nước sạch.Thủ tướng chỉ thị Bộ trưởng Địa chính và giao thông và Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên phải rà soát trước, không để xảy ra các vấn đề trong vận hành hạ tầng cơ sở hạ tầng xã hội, như đường bộ, đường sắt, hạ tầng điện lực; xây dựng hệ thống có thể xử lý nhanh khi phát sinh thiệt hại.Ngoài ra, Bộ trưởng Hành chính và an toàn phải quản lý tổng hợp tình hình thiệt hại do nắng nóng tại các ban ngành, địa phương, tích cực hỗ trợ phòng ngừa thiệt hại.Trong cuối tuần này, Thủ tướng cũng sẽ đích thân đi thị sát để kiểm tra tình hình an toàn của người dân, và tình hình hình thực hiện các đối sách của Chính phủ.Trước đó, Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) công bố trong vòng từ ngày 20/5 tới 28/7, đã có 869 người bị mắc các bệnh do nắng nóng, cao gấp 2,4 lần so với năm ngoái, trong đó có 12 người tử vong, cao nhất trong vòng ba năm.