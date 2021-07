12 người tử vong tại Hàn Quốc do nắng nóng tính đến ngày 28/7

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 29/7 cho biết từ ngày 20/5-28/7, số người đã phải cấp cứu do thời tiết nắng nóng là 869 trường hợp, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 12 ca tử vong, con số cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây.Các bệnh do thời tiết nắng nóng phổ biến là sốc nhiệt và say nắng, bệnh nhân mắc bệnh sẽ có triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, chân tay tê cứng, mệt mỏi, mất ý thức, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.Do thời tiết nắng gay gắt kéo dài, các tỉnh và địa phương bắt đầu ban cảnh báo nắng nóng ở mức “chú ý” từ ngày 12/7, sau đó tiếp tục nâng lên mức “cảnh báo” từ ngày 20/7. Đáng chú ý là từ ngày 25-28/7, đã có thêm 5 ca tử vong do nắng nóng, số trường hợp phải nhập viện bình quân ngày tăng từ 34 ca trong tuần trước lên 45 ca trong tuần này.Trước tình hình này, KDCA khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần hạn chế làm việc hoặc tập thể dục ngoài trời, chú ý uống nhiều nước, đứng dưới bóng râm và nghỉ ngơi để tránh bị say nắng, sốc nhiệt.