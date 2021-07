Bắc Triều Tiên rút khỏi vòng loại U23 châu Á và bóng đá nữ châu Á 2022

Photo : YONHAP News

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 29/7 thông báo Bắc Triều Tiên xác nhận không tham dự vòng loại Giải vô dịch bóng đá U23 châu Á (AFC U23 Asian Cup) dự kiến tổ chức tại Uzbekistan vào năm 2022 và Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (AFC Women's Asian Cup) 2022 tại Ấn Độ. Lý do cụ thể không được tiết lộ.Tháng 4 vừa qua, miền Bắc cũng tuyên bố không tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 và vòng loại thứ hai khu vực châu Á Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) Qatar 2022 do lo ngại dịch COVID-19.Vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 23-31/10 và vòng loại bóng đá nữ châu Á được tổ chức từ ngày 13-25/9. Do Bắc Triều Tiên vắng mặt, bảng đấu giải U23 châu Á sẽ có một số thay đổi. Trong lễ bốc năm vào tháng trước, Bắc Triều Tiên thuộc khu vực Đông Á, được xếp vào bảng K, cùng với Nhật Bản và Campuchia. Do miền Bắc rút lui, bảng K chỉ còn lại hai đội nên AFC quyết định chuyển một trong 4 đội từ các bảng G, H, I, J sang bảng K để cân đối số lượng đội bóng trong mỗi bảng.AFC sẽ tiến hành bốc thăm để điều chuyển một đội sang bảng K vào ngày 11/8, theo nguyên tắc ngoại trừ các đội là hạt giống số một của các bảng và đội chủ nhà. Với nguyên tắc này, 8 đội bóng sẽ được xác định đưa vào bốc thăm để điều chuyển sang bảng K gồm Trung Quốc và Brunei (Bảng G), Đông Timor và Philippines (Bảng H), Myanmar và Hong Kong (Bảng I), Malaysia và Lào (Bảng J). Hàn Quốc là đội tuyển hạt giống số một của bảng H nên không nằm trong danh sách bốc thăm lại.Bên cạnh đó, kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại bóng đá nữ Asian Cup diễn ra vào tháng trước không có gì thay đổi. Ngoại trừ Bắc Triều Tiên, ba đội còn lại của bảng C là Singapore, Iraq và Indonesia sẽ tranh vé vào vòng chung kết.