Số ca nhiễm COVID-19 mới không có dấu hiệu suy giảm

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 30/7, Hàn Quốc xác nhận thêm 1.710 ca nhiễm COVID-19, gồm 1.662 ca lây nhiễm cộng đồng và 48 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 196.806 ca. Thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.089 ca.Theo địa phương, 67% số ca nhiễm mới phát sinh tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, với thủ đô Seoul 487 ca, tỉnh Gyeonggi 515 ca, thành phố Incheon 112 ca. Ở các địa phương còn lại, các thành phố lớn như Daegu có 84 ca, Busan 77 ca.Cơ quan phòng dịch đánh giá nguy cơ lây nhiễm của làn sóng thứ 4 lớn hơn các lần trước đó do số người đang ủ bệnh nhiều và lưu lượng di chuyển không giảm bất chấp lệnh giãn cách xã hội tăng cường. Chính phủ cho biết sẽ theo dõi tình hình dịch bệnh đến hết tuần sau và xem xét bổ sung thêm biện pháp phòng dịch.Tại cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết 1,3 triệu liều vắc-xin của hãng dược Moderna (Mỹ) sẽ về đến Hàn Quốc vào ngày 6 và 7/8. Ngoài số này, Hàn Quốc sẽ đảm bảo nhập thêm 8,5 triệu liều vắc-xin trong tháng 8 tới.Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết vẫn duy trì phương án cho toàn bộ học sinh đến trường trong học kỳ II như kế hoạch. Tuy nhiên, tùy theo đánh giá của cơ quan phòng dịch về tình hình dịch bệnh, Bộ sẽ thông báo cụ thể về kế hoạch hoạt động học kỳ II vào tuần thứ hai của tháng 8.Từ ngày 30/7, người dân khi đến trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị lớn bắt buộc phải ghi chép lại lịch sử ra vào bằng cách quét mã QR hoặc gọi vào số điện thoại xác nhận.Tính đến 0 giờ cùng này, có tổng cộng 18.729.000 người đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, chiếm 36,5% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm chủng chiếm 13,8% dân số.