Kinh tế Bắc Triều Tiên được phỏng đoán giảm 4,5% trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/7 công bố "Kết quả phỏng đoán về tăng trưởng kinh tế Bắc Triều Tiên năm 2020", trong đó ước đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của miền Bắc năm ngoái giảm 4,5% so với một năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ sau năm 1997 (-6,5%), thời kỳ miền Bắc xảy ra nạn đói quy mô lớn do thiên tai, mất mùa.Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế miền Bắc từng đạt 3,9% năm 2016, sau đó giảm 3,5% vào năm 2017 do các biện pháp cấm vận quyết liệt của quốc tế, sang năm 2018 giảm 4,1%, năm 2019 tăng trưởng 0,4%, rồi lại quay lại xu hướng tăng trưởng âm trong năm 2020. Quy mô nền kinh tế thực của miền Bắc được cho là bị co hẹp về mức tương tự năm 2003 với 31.400 tỷ won (27,3 tỷ USD).Một quan chức BOK phân tích Bắc Triều Tiên đang chịu gánh nặng chồng chất, vừa bị cấm vận, vừa phải chống dịch COVID-19 quyết liệt như phong tỏa biên giới, hạn chế di chuyển, cấm người nước ngoài nhập cảnh, dẫn tới nguồn thu từ hàng tiêu dùng giảm.Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của miền Bắc được phỏng đoán là giảm 7,6% năm 2020, khai thác khoáng sản giảm 9,6%, sản xuất công nghiệp giảm 3,8%, mức giảm đều sâu hơn so với năm 2019.Quy mô thương mại của Hàn Quốc năm ngoái là 860 triệu USD, giảm 73,4% so với năm 2019 (3,25 tỷ USD). Xuất khẩu đạt 90 triệu USD, giảm 67,9% so với năm 2019. BOK phân tích đây là mức giảm sâu nhất kể từ sau khi ngân hàng đưa ra báo cáo phỏng đoán về kinh tế Bắc Triều Tiên từ năm 1991. Nhập khẩu đạt 770 triệu USD, giảm 73,9%.Trong năm ngoái, quy mô trao đổi hàng hóa giữa hai miền Nam-Bắc đạt 39 triệu USD. Trên thực tế, thương mại liên Triều đã bị đóng băng sau khi Chính phủ Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp liên Triều Gaesung năm 2016.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của miền Bắc trong năm ngoái là 35.000 tỷ won (30,5 tỷ USD), bằng 1 phần 56 (1,8%) so với Hàn Quốc, chênh lệch ngày càng lớn so với mức 1 phần 54 năm 2019. GNI bình quân đầu người là 1.379.000 won (1.200 USD), bằng 1 phần 27 (3,7%) so với Hàn QuốcTuy nhiên, BOK giải thích do hạn chế về thu thập tài liệu nên ngân hàng đã tính toán các chỉ số kinh tế của Bắc Triều Tiên dựa trên giá cả, tỷ lệ giá trị gia tăng của Hàn Quốc. Các con số này có thể hữu dụng khi so sánh năng lực kinh tế hai miền, hay tính toán chi phí cần thiết cho việc hợp nhất nền kinh tế sau này, không phù hợp để so sánh với chỉ số của các quốc gia khác.