Du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong tháng 6 tăng gần 109%

Photo : YONHAP News

Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 30/7 cho biết số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc trong tháng 6 năm nay đạt 77.029 người, tăng 108,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc tháng 6 vừa qua tăng được cho là do hiệu ứng cơ sở từ việc lượng du khách quốc tế trong tháng 6 năm ngoái giảm mạnh còn 36.938 người so với 1.282.093 người của một năm trước đó bởi dịch COVID-19 bùng phát.Tổng số du khách người nước ngoài đến Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay nay đạt 420.187 người, giảm 80,4% so với một năm trước.Theo quốc gia, du khách mang quốc tịch Mỹ đến Hàn Quốc trong tháng 6 chiếm nhiều nhất với 18.159 người, tiếp theo là Trung Quốc 12.942 người, Philippines 9.572 người và Indonesia 4.529 người.Số công dân Hàn Quốc ra nước ngoài trong tháng 6 đạt 79.446 người, tăng 64,3% so với cùng kỳ năm ngoái do hiệu ứng sơ cở. Số người Hàn Quốc du lịch nước ngoài trong tháng 6 năm 2019 đạt 2.495.798 người, giảm còn 48.353 vào tháng 6 năm 2020.