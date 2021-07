Nữ cung thủ An San giành huy chương vàng thứ ba tại Thế vận hội Tokyo

Photo : YONHAP News

Nữ cung thủ An San đã trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên giành được ba huy chương vàng trong lịch sử tham dự các kỳ Thế vận hội của đoàn thể thao Hàn Quốc.Trong trận chung kết nội dung cá nhân nữ môn bắn cung Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra vào ngày 30/7 tại Trường bắn cung công viên Yumenoshima (Tokyo), cung thủ An San của Hàn Quốc đã thắng chung cuộc 6-5 trước đối thủ Elena Osipova đội tuyển Ủy ban Olympic Nga (ROC), giành huy chương vàng.Hai cung thủ đã giằng co quyết liệt, hòa 5-5, và cuối cùng phải phân thắng bại bằng loạt bắn shoot-off. Nhưng cung thủ 20 tuổi người Hàn Quốc đã thể hiện bản lĩnh và phong độ cao hơn, giành chiến thắng cuối cùng. Mặc dù đây là lần đầu tiên An San thử sức ở đấu trường Olympic, nhưng cô đã đạt tới ba tấm huy chương vàng. Trước đó, cô giành được huy chương vàng ở nội dung hỗn hợp nam nữ và đồng đội nữ.Trong một diễn biến khác, xạ thủ Kim Min-jung của Hàn Quốc cùng ngày đã để thua đáng tiếc trước đối thủ Vitalina Batsarashkina đội tuyển Ủy ban Olympic Nga (ROC), giành huy chương bạc ở nội dung 25m súng ngắn nữ môn bắn súng Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc tại kỳ Olympic năm nay.Cho tới lượt bắn thứ 50, hai vận động viên cùng giành được 38 điểm, phải bước vào vòng shoot-off (phân thắng bại bằng 5 phát bắn). Kết quả là Kim thua đối thủ người Nga 1-4, phải hài lòng với tấm huy chương bạc.