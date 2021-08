Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tháng 7 xác lập kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/8 cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 7 đạt 55,44 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức kỷ lục hồi tháng 9 năm 2017 (55,1 tỷ USD), duy trì đà tăng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm nay đạt 358,7 tỷ USD.Theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu ở 15 mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, chế phẩm hóa học, máy móc cơ bản, ô tô đến các thị trường có nền kinh tế phục hồi như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu đều tăng. Trong đó, 13 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hai chữ số (từ 12,3-73%), xuất khẩu tàu thủy tăng 9,3%, thiết bị truyền thông không dây tăng 5%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 11 tỷ USD, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu các mặt hàng tăng trưởng mới như mỹ phẩm, thức ăn nhanh cũng có thành tích đáng kể.Quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhận định thương mại và kinh tế toàn cầu, bao gồm cả Hàn Quốc, đang hồi sinh mạnh mẽ do nhu cầu bùng nổ sau một thời gian dài bị dồn nén.Chính phủ Hàn Quốc hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm nay, đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm vượt 600 tỷ USD.Tuy nhiên, biến thể của virus COVID-19 lây lan toàn thế giới và tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin ở các nước có nền kinh tế mới nổi thấp có thể là yếu tố gây bất ổn cho xuất khẩu của Hàn Quốc. Nguyên nhân được phân tích là do tỷ trọng xuất khẩu của Seoul sang các nền kinh tế mới nổi cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Ngoài ra, giá đầu vào nguyên vật liệu tăng khiến các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước gặp khó khăn cũng được coi là yếu tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu 6 tháng cuối năm.