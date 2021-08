Photo : YONHAP News

Giám mục Giáo phận Công giáo thành phố Daejeon Hàn Quốc Lazarus You Heung-sik, người được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ (tương đương chức Bộ trưởng của Tòa thánh) đã đến thủ đô Roma, nước Ý vào chiều ngày 30/7 (giờ địa phương) để nhậm chức.20 người bao gồm Đại sứ Hàn Quốc tại Tòa thánh Vatican Choo Kyu-ho, Đại sứ Hàn Quốc tại Ý Kwon Hee-seog, các linh mục, nữ tu sĩ và tín đồ người Hàn tại thủ đô Roma đã đến đón và chào mừng Giám mục You.Ông You cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong công việc, giữ thái độ lắng nghe, mở lòng và trao đổi với các đồng nghiệp để hiểu thêm về công việc của bản thân. Giám mục You cho biết sẽ là một vinh dự lớn nếu ông có thể trở thành cầu nối xúc tiến chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Đức Giáo hoàng. Khả năng Đức Giáo hoàng thăm miền Bắc ở thời điểm hiện tại là cao hơn bất cứ lúc nào. Việc cần làm là đối thoại từ những vấn đề nhỏ nhất để có thể mang lại kết quả tốt đẹp.Giám mục You sẽ nhậm chức và bắt đầu công việc trong vai trò Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ vào ngày 2/8.