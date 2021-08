Photo : YONHAP News

Gần đây, một số hãng truyền thông đưa tin hai nhà sản xuất vắc-xin COVID-19 của Mỹ là Pfizer và Moderna nâng giá vắc-xin cung ứng cho châu Âu.Về thông tin này, Trưởng Ban hoạch định chiến lược Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 2/8 phát biểu các hợp đồng ký kết cung ứng vắc-xin trong năm nay được áp dụng theo mức giá lúc ký kết, nên không bị ảnh hưởng dù các hãng dược nâng giá.Tuy nhiên, việc nâng giá có thể sẽ tác động tới quá trình đàm phán ký kết hợp đồng năm sau. Hiện tại, Chính phủ mới trong giai đoạn đầu đàm phán, nên chưa thể nhận định việc tăng giá sẽ có tác động như thế nào trên thực tế.Ông Son chỉ ra rằng do chỉ có một vài hãng dược đang cung cấp vắc-xin COVID-19 cho toàn thế giới, nên trong quá trình đàm phán, bên mua bị rơi vào thế yếu hơn so với bên bán.Vắc-xin sản xuất theo phương thức mRNA đang được đánh giá là có hiệu quả tốt và an toàn. Việc tự sản xuất được vắc-xin trong nước là điều tối quan trọng để có thể đảm bảo nguồn cung vắc-xin một cách ổn định.