Chỉ số BSI giới tiểu thương thấp nhất trong vòng hơn một năm qua

Photo : YONHAP News

Cơ quan xúc tiến thị trường hộ kinh doanh nhỏ lẻ (SEMAS) của Hàn Quốc ngày 1/8 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) giới tiểu thương trong tháng 7 đạt 32,8 điểm, giảm 20,8 điểm so với tháng trước. Đây là mức thấp nhất trong vòng một năm 4 tháng, kể từ sau mức 29,7 điểm tháng 3 năm ngoái, khi bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ nhất.Chỉ số BSI cho thấy nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.Dịch COVID-19 kéo dài là lý do lớn nhất khiến các tiểu thương nhận định nền kinh tế tháng 7 xấu đi. Sau đó là tới lý do dân số giảm (29,1%), ảnh hưởng từ thời tiết như nắng nóng (13,3%).Do ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 thứ ba, chỉ số BSI tháng 1 năm nay đã giảm tới 35,8 điểm, sau đó tăng trở lại, đạt 59,2 điểm trong tháng 3, và giữ ở ngưỡng 50 điểm cho đến tháng 6.Xét theo ngành nghề, chỉ số BSI lĩnh vực nhà hàng ăn uống đạt 25,4 điểm, giảm 30,1 điểm, mức giảm sâu nhất. Tiếp đó là lĩnh vực dịch vụ cá nhân giảm 24,4 điểm, lĩnh vực thể thao giải trí giảm 21,1 điểm.Chỉ số BSI giảm ở tất cả các tỉnh, thành. Với các địa phương áp dụng giãn cách xã hội mức 4, chỉ số này ở thủ đô Seoul giảm 24,5 điểm, tỉnh Gyeonggi giảm 25 điểm, thành phố Incheon giảm 25,3 điểm. Ngoài ra, thành phố Sejong giảm 30,3 điểm.Chỉ số BSI của các chợ đầu mối truyền thống về nền kinh tế trong tháng 7 đạt 26,6 điểm, giảm 22,6 điểm, mức thấp nhất trong vòng một năm 5 tháng kể từ tháng 2 năm ngoái.Chỉ số BSI của các tiểu thương về triển vọng kinh tế tháng 8 đạt 45,4 điểm, giảm 26,5 điểm; của chợ đầu mối truyền thống là 43,4 điểm, giảm 33,4 điểm.Kết quả điều tra lần này được tiến hành từ ngày 18-22/7, với 2.400 tiểu thương và 1.300 thương nhân ở các chợ đầu mối truyền thống tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.