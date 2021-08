Photo : YONHAP News

Mũi tên "Robin Hood" của hai cung thủ người Hàn Quốc An San và Kim Je-deok khi thi đấu ở bộ môn bắn cung Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Olympic của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).Trên trang mạng xã hội chính thức ngày 1/8, Hiệp hội bắn cung Hàn Quốc cho biết hai cung thủ trẻ đã quyết định tặng mũi tên cho Bảo tàng Olympic.Theo hiệp hội, Liên đoàn bắn cung thế giới (WA) đã đề nghị hai cung thủ này tặng mũi tên thi đấu để kỷ niệm là hai nhà vô địch đầu tiên nội dung hỗn hợp nam nữ được lần đầu đưa vào thi đấu từ Thế vận hội Tokyo. Sau đó, các vận động viên Hàn Quốc đã đồng ý với đề nghị này, quyết định tặng cả đồng phục thi đấu có chữ ký của họ.Bảo tàng Olympic được xây dựng ở thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở IOC, vào năm 1993, là nơi lưu giữ và trưng bày các vật phẩm liên quan tới Thế vận hội có giá trị về mặt lịch sử. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút 250.000 khách du lịch mỗi năm.Trong ngày thi đấu 24/7 vừa qua, trận bán kết nội dung hỗn hợp nam nữ môn bắn cung tại Trường bắn cung công viên Yumenoshima (Tokyo), hai vận động viên An San và Kim Je-deok đã ghi dấu ấn đặc biệt trước đội tuyển Mexico. Sau khi mũi tên của Kim Je-deok cắm vào vị trí 10 điểm, thì mũi tên của nữ cung thủ An San xuyên trúng vào mũi tên của người đồng đội. Giới bắn cung gọi trường hợp hy hữu này là "Robin Hood" theo tên của anh hùng Robin Hood, một cung thủ và kiếm thủ cừ khôi trong truyền thuyết Anh. Sau đó, An San và Kim Je-deok đã vô địch, giành huy chương vàng, trở thành nhà vô địch đầu tiên ở nội dung này.Không chỉ dừng lại ở đây, cung thủ An San còn giành thêm hai huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ và nội dung cá nhân nữ, trở thành vận động viên bắn cung đầu tiên giành ba huy chương vàng Olympic. Cung thủ Kim Je-deok thì cùng các đàn anh giành được huy chương vàng nội dung đồng đội nam.