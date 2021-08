Người dân Seoul giảm du lịch trong kỳ nghỉ hè năm ngoái do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, người dân Seoul ít đi du lịch do dịch COVID-19 và nếu có cũng ưu tiên chọn du lịch nội địa hơn là quốc tế.Viện nghiên cứu Seoul, cơ quan nghiên cứu chính sách (think tank) của Seoul, ngày 2/8 đã phát hành đồ họa thông tin phân tích xu hướng du lịch của người dân thủ đô trong kỳ nghỉ hè năm 2020.Kết quả cho thấy trong năm ngoái, chỉ 27,1% người dân Seoul trên 15 tuổi đi du lịch trong kỳ nghỉ hè, giảm 24% so với mức 51% của năm 2019. Theo nhóm tuổi, tỷ lệ người ở nhóm tuổi 30 và 40 đi du lịch trong kỳ nghỉ hè lần lượt là 41,7% và 33,9%.Thời gian đi du lịch trong mùa hè bình quân là 4,2 ngày, tương tự như năm 2019 (4,1 ngày). Chuyến đi dài trên 11 ngày trở lên tăng chủ yếu ở nhóm tuổi 30 và 40.Về loại hình du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh thiên nhiên chiếm 18,2%, tiếp theo là cắm trại và thăm di tích văn hóa lần lượt đều là 6,6%. Du lịch nước ngoài chỉ chiếm 6,6%, giảm 6,5% so với năm 2019; ngược lại, cắm trại trong nước tăng 6,6%.Viện nghiên cứu Seoul phân tích kết quả khảo sát đối với người dân Seoul dựa trên số liệu khảo sát của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc về hoạt động giải trí của người dân.