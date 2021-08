Ba nhà hoạt động phản đối nhập chiến đấu cơ F-35 bị Tòa án ban lệnh bắt giam

Photo : YONHAP News

Tòa án đã ban lệnh bắt giam các nhà hoạt động thuộc tổ chức dân sự ở khu vực thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong) bị cáo buộc nhận lệnh của gián điệp Bắc Triều Tiên tiến hành biểu tình phản đối Chính phủ Hàn Quốc nhập máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, vi phạm Luật an ninh quốc gia.Tòa án thành phố Cheongju ngày 2/7 đã tiến hành thẩm định đề nghị ban lệnh bắt giam, và quyết định ban lệnh bắt giam với ba người do lo ngại bỏ trốn, bác đề nghị bắt giam với một người khác do thiếu lý do xác đáng.Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và Cơ quan Cảnh sát nhận định những người này đã tiến hành vận động kêu gọi ký tên, biểu tình một người trên đường phố, tổ chức họp báo lên án Bộ Quốc phòng căn cứ theo chỉ thị của gián điệp miền Bắc.Trước khi Tòa án thẩm định lệnh bắt giam, các nhà hoạt động này đã tố giác Tổng thống Moon Jae-in cùng các quan chức NIS, Viện Kiểm sát lên Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, cho rằng phía NIS, Cảnh sát và Viện Kiểm sát đang thao túng vụ việc.