​Theo bảng xếp hạng mới nhất được Billboard (Mỹ) công bố vào ngày 2/8 (giờ địa phương), ca khúc tiếng Anh thứ hai của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) mang tên “Butter” đã tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" tuần thứ 9. Thành tích này vượt qua kỷ lục 8 tuần mà ca khúc “Drivers License” của ca sĩ, diễn viên người Mỹ Olivia Rodrigo thiết lập. Với thành tích này, “Butter” cũng đạt danh hiệu “bài hát đứng vị trí số 1 Hot 100 nhiều nhất năm”.Phát hành vào ngày 21/5, ca khúc “Butter” đã liên tục đứng đầu "Hot 100" trong 7 tuần liên tiếp, sau đó nhường vị trí đầu bảng cho ca khúc tiếng Anh thứ ba cũng của nhóm mang tên “Permission to Dance”, rồi bất ngờ quay trở lại vị trí Quán quân trong hai tuần sau đó.Như vậy, 7 chàng trai đã có 15 lần leo lên vị trí số 1 "Hot 100" với ca khúc “Dynamite” (3 lần), "Savage Love Remix” (1 lần), “Life Goes On” (1 lần), “Permission to Dance” (1 lần) và “Butter” 9 lần.“Permission to Dance” đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng tuần này."Hot 100" là bảng xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại Mỹ, dựa trên số lượt nghe trực tuyến, lượng tiêu thụ đĩa, lượt phát trên đài phát thanh. "Butter" vẫn đang duy trì được lượng đĩa tiêu thụ cao sau 10 tuần phát hành, với 112.900 đĩa, giảm nhẹ 2% so với một tuần trước đó (23-29/7), nhưng vẫn giữ vững lượt mua “khủng” trên 100.000 bản trong 9 tuần liên tiếp. Do đó, không lấy làm ngạc nhiên khi ca khúc này leo lên vị trí đầu ở bảng xếp hạng doanh số bán nhạc số (Digital Song Sales Chart). Vị trí thứ 2 thuộc về ca khúc “Permission to Dance”.Số lượt phát radio của “Butter” trong tuần trước là 30,5 triệu lượt, giảm 1% so với một tuần trước đó, song vượt mốc 30 triệu lượt hai tuần liên tiếp, duy trì vị trí 21 trên bảng xếp hạng lượt phát radio.