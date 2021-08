Mỹ hối thúc các nước ASEAN thực hiện lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 2/8 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham dự trực tuyến 5 hội nghị Ngoại trưởng với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra đến ngày 6/8.Tại đây, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh lập trường của Washington về các vấn đề trong khu vực như ủng hộ tự do hàng hải ở vùng biển phía Nam Trung Quốc (Việt Nam gọi là biển Đông), thúc giục các nước thành viên ASEAN thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt lên Bắc Triều Tiên.Trong bối cảnh hai miền Nam-Bắc đã khôi phục đường dây liên lạc liên Triều, kỳ vọng về mối quan hệ hai miền cải thiện và đối thoại Mỹ-Triều được nối lại ngày càng tăng, việc Bộ Ngoại giao Mỹ tái nhấn mạnh việc thực hiện các lệnh trừng phạt áp đặt lên miền Bắc đang gây nhiều chú ý.Đặc biệt, trong số các hội nghị sẽ diễn ra lần này, miền Bắc được dự đoán là tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), cơ chế thảo luận đa phương duy nhất trong khu vực nước này tham gia.Trả lời phỏng vấn của báo giới về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết dù đại diện Bình Nhưỡng có tham dự hội nghị hay không thì Washington cũng không có kế hoạch tiếp xúc đặc biệt nào.Ngày 1/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, cảnh báo nếu cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ diễn ra vào cuối tháng này thì có thể phủ bóng đen lên lộ trình phía trước của mối quan hệ giữa hai miền.Phát biểu của ông Price lần này tuy không trả lời trực tiếp cho yêu cầu hủy bỏ cuộc tập trận chung của miền Bắc nhưng được phân tích là có hàm ý Washington sẽ không để bị đẩy vào cuộc tranh cãi với Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc miền Bắc ngồi xuống đối thoại vô điều kiện.Một ngày trước đó, trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), người phát ngôn Bộ Quốc phòng từ chối bình luận về tuyên bố trên của Phó Chủ tịch Kim và cho biết bất kỳ quyết định nào về các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đều sẽ được thực hiện thông qua thỏa thuận chung. Mặc dù duy trì lực lượng quân đội là ưu tiên hàng đầu của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, song người phát ngôn Bộ Quốc phòng cũng để ngỏ khả năng sẽ điều chỉnh kế hoạch tổ chức buổi tập trận chung do tình hình dịch COVID-19 chứ không phải do yêu cầu từ phía Bắc Triều Tiên.