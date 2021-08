Giá nhà các nước thành viên OECD tăng 9,4% trong quý I/2021

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 2/8, chỉ số giá nhà ở danh nghĩa trong quý I năm nay của các nước thành viên OECD đạt 137,4 điểm, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái (125,6 điểm).Tờ Thời báo tài chính (Financial Times) của Anh phân tích đây là tốc độ tăng giá nhà cao nhất trong vòng 30 năm qua. Chỉ số giá nhà danh nghĩa của OECD được tính toán theo mức chuẩn là 100 điểm của quý I năm 2015.Thời báo tài chính của Anh cho biết giá nhà tại Hàn Quốc, Anh, New Zealand, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang giữ xu hướng tăng đều đặn. Chỉ số giá nhà danh nghĩa trong quý I của Hàn Quốc là 112,4 điểm, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.Xu hướng tăng giá nhà của các nước thành viên OECD được phân tích là bởi dòng vốn đổ dồn vào thị trường bất động sản trong bối cảnh các hoạt động kinh tế bị co hẹp vì đại dịch COVID-19.