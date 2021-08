Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 2,6%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng giá tiêu dùng tháng 7 năm 2021” do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 3/8, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 107,61 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Sau khi đạt 1,1% vào tháng 2, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tiếp tục gia tăng và đạt 2,6% trong tháng 5, xu hướng tăng chững lại trong tháng 6 với 2,4%, rồi tiếp tục tăng trở lại trong tháng 7.Giá hàng hóa tăng 3,8% so với một năm trước. Giá các mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản tăng 9,6%, song mức tăng nhỏ hơn tháng 6 (10,4%). Trong đó, giá trứng tăng mạnh 57%, thịt lợn tăng 9,9%, gạo 14,3%, thịt bò nội địa 7,7%.Giá các sản phẩm công nghiệp tăng 2,8%, trong đó giá xăng tăng 19,3%, dầu diesel 21,9% và khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG) cho ô tô tăng 19,2%. Giá điện, gas đô thị, nước sinh hoạt tăng nhẹ 0,3%.Giá các sản phẩm dịch vụ tăng 1,7%. Giá dịch vụ công cộng giảm 0,5%; trong khi giá loại hình dịch vụ tư nhân như phí dịch vụ bảo hiểm, phí quản lý nhà ở, tăng 2,7%.Giá thuê nhà tăng 1,4%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2017 (1,4%); trong đó, giá thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) tăng 2%, giá thuê nhà theo tháng tăng 0,8%.Chỉ số giá sinh hoạt tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong ba năm 11 tháng kể từ tháng 8 năm 2017 (3,5%).Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 1,7%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2017, ghi nhận xu hướng tăng trên 1% trong 5 tháng liên tiếp.Cục thống kê quốc gia nhận định giá dịch vụ tư nhân sẽ tiếp tục xu hướng tăng, song giá sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi có xu hướng chững lại, do đó giá tiêu dùng trong quý III dự kiến sẽ không tăng mạnh so với quý II. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, mưa bão, giá nguyên vật liệu trên thế giới leo thang cùng với tình hình dịch COVID-19 tái bùng phát có thể ảnh hưởng xấu đến giá tiêu dùng trong nửa cuối năm 2021.