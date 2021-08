Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị dốc toàn lực để kiểm soát sớm dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các trực tuyến ngày 3/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh bài toán ưu tiên hàng đầu trong công tác điều hành quốc gia của Chính phủ hiện nay đó là phải dốc toàn lực để kiểm soát sớm đại dịch COVID-19.Tổng thống chỉ ra rằng vừa phòng dịch, vừa đảm bảo đời sống dân sinh là trách nhiệm nặng nề của Chính phủ trong thời gian nhiệm kỳ còn lại.Đặc biệt, phải đặt ưu tiên hàng đầu vào việc hồi phục việc làm. Chính phủ phải tích cực tìm kiếm và xúc tiến các đối sách bổ sung nhằm giải tỏa cách biệt do COVID-19 gây ra và ổn định dân sinh. Tổng thống chỉ thị tích cực tìm kiếm phương án hỗ trợ bồi dưỡng nhân lực, tạo việc làm ở khối tư nhân, như ở các lĩnh vực phần mềm, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.Tổng thống cũng nhắc tới "Chính sách kinh tế mới con người" vừa được bổ sung vào "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" (Korean New Deal). Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ mở rộng mạnh đầu tư vào con người, tăng cường hỗ trợ để tái cơ cấu các ngành công nghiệp một cách nhanh chóng, chuyển đổi một cách công bằng.Ngoài ra, trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng là "trách nhiệm đương nhiên" của Hàn Quốc trước cộng đồng quốc tế. Đây cũng là một bài toán quan trọng có liên quan trực tiếp tới tương lai của nền kinh tế Hàn Quốc. Do vậy, Chính phủ phải chủ động xúc tiến nhanh việc mở rộng phổ cập năng lượng tái tạo, thiết lập hệ sinh thái công nghiệp cho nền kinh tế hydro.