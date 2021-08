Ngoại trưởng Nhật Bản tái khẳng định thực phẩm tỉnh Fukushima an toàn

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 3/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất đều đảm bảo an toàn, đồng thời nhấn mạnh mục đích tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo là nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tới đất nước Nhật Bản. Chính phủ Tokyo cũng đã truyền đạt lại lập trường này cho phía Hàn Quốc.Phát biểu của ông Motegi nhằm trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc Hàn Quốc lập trung tâm hỗ trợ bữa ăn riêng cho đoàn vận động viên Hàn Quốc tham dự Olympic do lo ngại nguyên liệu thực phẩm từ tỉnh Fukushima được dùng cho các bữa ăn tại Làng vận động viên Olympic không đảm bảo an toàn thực phẩm.Ngoại trưởng Motegi cho biết Thế vận hội lần này mang ý nghĩa là “Olympic hồi sinh”, Nhật Bản muốn cho cả thế giới thấy sự phục hồi của vùng Tohoku, địa phương chịu thảm họa kép động đất, sóng thần thăm 2011 và tỉnh Fukushima.Đến nay, trung tâm hỗ trợ bữa ăn riêng của Hàn Quốc cho đoàn vận động viên không chỉ mới xuất hiện trong kỳ Olympic lần này, mà cũng từng có tại các kỳ Thế vận hội trước đây như Olympic Bắc Kinh 2008 để quản lý dinh dưỡng cho các tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, chính giới Nhật Bản đang chỉ trích và cho rằng Hàn Quốc tự thành lập trung tâm hỗ trợ bữa ăn riêng cho vận động viên nước nhà với lý do thực phẩm ở tỉnh Fukushima không đảm bảo an toàn. Điều này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của thực phẩm tỉnh Fukushima.Trong một cuộc họp tại Hạ viện ngày 28/7, Hạ nghị sĩ tại tỉnh Fukushima Genba Koichiro (đảng Dân chủ lập hiến Nhật Bản) ngày 28/7 phát biểu nếu giữ nguyên cơ sở cung cấp bữa ăn cho đoàn vận động viên Hàn Quốc như hiện nay thì tỉnh Fukushima sẽ chịu thiệt lại lớn hơn do các tin đồn thất thiệt và yêu cầu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chú ý sát sao đến vấn đề này. Thượng nghị sĩ Ủy ban Ngoại giao Nhật Bản Sato Masahisa (đảng cầm quyền Dân chủ tự do) cùng từng chỉ trích hành động của Hàn Quốc là chà đạp lên tấm lòng của người dân Fukushima.