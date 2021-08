Bắc Triều Tiên xếp chót bảng thế giới về tự do biểu đạt

Photo : YONHAP News

Tổ chức nhân quyền quốc tế Article 19 (Anh) ngày 3/8 đã công bố "Báo cáo về biểu đạt quốc tế năm 2021" (Global Express Report). Trong đó, Bắc Triều Tiên là nước duy nhất trong số các nước khảo sát đạt 0/100 điểm về tự do biểu đạt, xếp ở mức “khủng hoảng” (In Crisis) và ở vị trí chót bảng thế giới.Ngoài ra, điểm tự do biểu đạt của Syria, Turkmenistan và Eritrea mỗi nơi đạt 1 điểm, Trung Quốc đạt 2 điểm. Dựa theo điểm số, Article 19 phân tự do biểu đạt thành 5 mức độ từ thấp đến cao gồm “khủng hoảng" (In Crisis), “hạn chế đáng kể” (Highly Restricted), “hạn chế” (Restricted), “ít hạn chế” (Less Restricted) và “cởi mở” (Free). 35 quốc gia bị xếp vào nhóm tự do biểu đạt mức “khủng hoảng” cùng Bắc Triều Tiên như Việt Nam, Nga, Thái Lan, Iran, Cuba.Báo cáo chỉ ra rằng tự do biểu đạt ở Bắc Triều Tiên không vượt qua khỏi mức “khủng hoảng” 11 năm liên tiếp kể từ năm 2010.Trong khi đó, Hàn Quốc đạt 83 điểm về tự do biểu đạt, đứng thứ 31 cùng Mỹ, Australia và Peru, thuộc nhóm “cởi mở”. Tự do báo chí ở Hàn Quốc duy trì ở mức “ít hạn chế” từ năm 2010-2017, sau đó cải thiện lên mức “cởi mở” từ sau năm 2018. Quốc gia có điểm số tự do biểu đạt cao nhất là Đan Mạch, Thụy Sĩ với 95 điểm, tiếp theo là Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan với 94 điểm.Chỉ số tự do biểu đạt được đánh giá theo 25 hạng mục, thang điểm từ 0 tới 100 điểm, bao gồm quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt trong học thuật và văn hóa, kiểm duyệt internet, bắt giữ vì thể hiện quan điểm chính trị và đàn áp nhà báo. Báo cáo cũng chỉ ra rằng hai phần ba các quốc gia trên thế giới đã hạn chế các phương tiện truyền thông đưa tin về đại dịch COVID-19.Báo cáo đánh giá mức độ hạn chế đưa tin về bệnh truyền nhiễm của miền Bắc ở mức 3, mức nghiêm trọng nhất. Hầu hết các quốc gia có quyền tự do báo chí, bao gồm Hàn Quốc, có mức độ hạn chế đưa về các bệnh truyền nhiễm ở mức 0, mức thấp nhất. Tuy nhiên, Tây Ban Nha, Ý, Nhật Bản và Cộng hòa Séc ghi nhận ở mức 1, Mỹ và Anh là mức 2, và Armenia mức 3.