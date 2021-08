Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc truyền thụ công nghệ điều tra khoa học cho Bộ Công an Việt Nam

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 3/8 tổ chức lễ ký kết "Dự án đẩy mạnh năng lực điều tra khoa học cho Việt Nam lần thứ hai". Nối tiếp dự án lần một giai đoạn 2017-2019, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc sẽ tiếp tục đầu tư 3,2 tỷ won (2,8 triệu USD) trong vòng ba năm tới để truyền thụ cho Việt Nam công nghệ điều tra khoa học tiên tiến mà Hàn Quốc đang sở hữu.Cơ quan Cảnh sát quyết định thiết lập phòng phân tích chứng cứ kỹ thuật số mô hình Hàn Quốc, thiết bị thám tử máy tính, cử nhân lực tới Việt Nam để đào tạo cách sử dụng trang thiết bị.Cục trưởng Cục Đối ngoại Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc Im Yong-hwan hy vọng sự hợp tác an ninh giữa hai nước sẽ giúp ích cho công tác phối hợp điều tra, nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Việt Nam.Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Công an Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn nỗ lực của Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc vì sự phát triển của Bộ Công an Việt Nam, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ doanh nghiệp và công dân Hàn Quốc đang cư trú tại nước này.