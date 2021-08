Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc thăng hạng lên thứ 8 thế giới

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/8 công bố dự trữ ngoại hối Hàn Quốc tính tới cuối tháng 7 năm 2021 đạt mức cao kỷ lục 458,86 tỷ USD, tăng 4,5 tỷ USD so với một tháng trước và cao hơn 2 tỷ USD so với mức kỷ lục ghi nhận vào cuối tháng 5 vừa qua (456,4 tỷ USD).BOK giải thích dự trữ ngoại hối tăng do lợi nhuận từ vận hành tài sản dự trữ ngoại hối và lượng tiền gửi ngân hàng tăng.Cụ thể, lượng tiền gửi ngân hàng đạt 30,81 tỷ USD, tăng 8,92 tỷ USD so với một tháng trước. Vị thế ròng tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF đạt 4,67 tỷ USD, tăng 90 triệu USD; và quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại IMF đạt 3,5 tỷ USD, tương tự tháng trước. Chứng khoán có giá đạt 414,9 tỷ USD, giảm 4,44 tỷ USD so với một tháng trước, dự trữ vàng không thay đổi, đạt 4,79 tỷ USD.90% dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc dưới dạng chứng khoán có giá. 10% còn lại được dữ trữ dưới dạng tiền gửi ngân hàng và vàng.Tính đến cuối tháng 6, quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc giữ vị trí thứ 8 thế giới với 454,1 tỷ USD. Đứng đầu là Trung Quốc (3.214 tỷ USD), tiếp đến là Nhật Bản (1.376,5 tỷ USD) và Thụy Sĩ (1.846 tỷ USD).