Hàn Quốc phát triển thiết bị truyền dẫn viễn thông công nghệ 6G

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G) LG-KAIST thuộc Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển thiết bị truyền dẫn thu nhận tín hiệu mạng di động 6G. Thiết bị này sử dụng phổ tần số mới trong băng tần Terahertz (㎔), giúp giảm tiêu hao sóng điện từ, tốc độ truyền tải nhanh hơn.Sau hai năm rưỡi nghiên cứu và phát triển, Trung tâm nghiên cứu mạng viễn thông di động 6G LG-KAIST đã phát triển thành công giải pháp Beamforming, công nghệ tập trung sóng wifi theo một hướng cụ thể, hoàn thành thử nghiệm phần cứng. Công nghệ Beamforming khắc phục những hạn chế về mặt kỹ thuật của hiện tượng suy hao sóng điện từ ở băng tần 27 GHz trên dải tần số Terahertz (143-170 GHz).Bằng việc sử dụng băng tần cao lên tới 27 GHz, công nghệ này sẽ mang đến tốc độ truyền tải có thể nhanh gấp 11 lần so công nghệ 5G hiện nay khi sử dụng băng tần 2,4 GHz.Truyền dẫn không dây băng thông rộng ứng dụng dải tần số Terahertz để hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu cao và nhiều thuê bao di động là kỹ thuật truyền dẫn cốt lõi của mạng viễn thông 6G. Trong đó, Beamforming là công nghệ không thể thiếu giúp giảm khoảng cách khi truyền tín hiệu do sử dụng tần số Terahertz.Các nước trên thế giới đang cạnh tranh nghiên cứu và phát triển công nghệ di động thông tin 6G để đạt mục tiêu thương mại hóa công nghệ này vào năm 2030. Năm 2018, Nhật Bản công bố kế hoạch khai thác băng tần Terahertz, sau đó Mỹ và Trung Quốc cũng lần lượt đưa ra chính sách và nhiệm vụ nghiên cứu về công nghệ 6G vào tháng 3 và tháng 11 năm 2020.Chuyên gia nhận định mạng viễn thông di động 6G nhiều khả năng sẽ được sử dụng như một giải pháp cung cấp dữ liệu tốc độ cao, do đó đây là một công nghệ có tiềm năng rất lớn.