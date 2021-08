“Lưu lượng di chuyển tăng trong kỳ nghỉ hè bất chấp dịch COVID-19 lan rộng”

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 4/8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết sẽ theo dõi thêm về xu hướng lây lan dịch COVID-19 và quyết định lệnh giãn cách xã hội áp dụng từ tuần sau vào thứ Sáu (ngày 6/8) tới.Bên cạnh hệ thống giãn cách xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Kim yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương cần rà soát toàn diện về tình hình triển khai biện pháp phòng dịch trên thực tế, tích cực đưa ra phương án khắc phục, nâng cao hiệu quả.Bên cạnh đó, Ông Kim nhận định nhiều khả năng xu hướng lây nhiễm sẽ còn tiếp tục do nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ hè của người dân tăng mạnh. Dù chính phủ siết chặt lệnh giãn cách xã hội lên mức 3 trên toàn quốc vào tuần trước nhưng lưu lượng di chuyển vẫn tăng. Số phương tiện lưu thông tại các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong tuần trước tăng 7,21 triệu xe, tương đương 6,4% so với một tuần trước đó, cao hơn 30% so với tuần đầu tiên của tháng 1, thời điểm trước khi nổ ra làn sóng lây nhiễm thứ ba. Riêng khu vực thủ đô, lưu lượng di chuyển tăng 0,8% so với tuần trước.Về tình hình tiêm phòng và nhập vắc-xin, tính đến ngày 3/8, số người đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 tại Hàn Quốc vượt mốc 20 triệu người. Hàn Quốc sẽ nhận thêm 28,6 triệu liều vắc-xin trong tháng 8, nhiều hơn tổng số vắc-xin đã nhận được từ trước đến nay. Đối tượng tiêm chủng dưới 49 tuổi cũng sẽ bắt đầu đặt lịch từ tuần sau. Chính phủ đã thay đổi chính sách, ưu tiên tiêm cho người cao tuổi trước do đây là đối tượng rủi ro cao nếu bị lây nhiễm. Theo đó, Chính phủ đang triển khai chế độ đăng ký tiêm cho người trên 60 tuổi chưa được tiêm phòng trong nửa đầu năm thay vì tiêm bổ sung sau như kế hoạch trước đó.Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có xu hướng lây lan rộng, Thủ tướng kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng vắc-xin để Hàn Quốc sớm hình thành miễn dịch cộng đồng. Đây là biện pháp căn bản để có thể khắc phục khủng hoảng.Bên cạnh đó, Thủ tướng Kim cho biết để chuẩn bị cho tình huống sau khi đạt được miễn dịch cộng đồng, Chính phủ sẽ phân bổ nguồn tài chính trong ngân sách bổ sung lần này và tiến hành ký hợp đồng với các hãng dược để đảm bảo lượng vắc-xin cho năm sau.