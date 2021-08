Toàn bộ vụ bắt cóc thuyền viên 6 tháng đầu năm nay trên vùng biển Tây Phi

Photo : KBS News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc ngày 4/8 công bố báo cáo xu hướng phát sinh các vụ cướp biển trong nửa đầu năm 2021. Theo đó, toàn thế giới đã xảy ra 68 vụ cướp biển trong 6 tháng đầu năm nay, trong đó có 22 vụ ở vùng biển Tây Phi.Số vụ hải tặc tấn công trên vùng biển Tây Phi giảm 37% so với 35 vụ trong cùng kỳ năm ngoái, song tất cả những vụ mang tính chất nghiêm trọng như bắt cóc thuyền viên làm con tin, bao gồm 5 tuyền viên và một tàu Hàn Quốc, trong khi đang đánh cá đều xảy ra trên vùng biển này. Đặc biệt, tại các khu vực mà Chính phủ Hàn Quốc chỉ định là vùng biển có rủi ro cao như vùng biển gần Nigeria, Benin, Togo và Cameroon, các nhóm hải tặc còn mang vũ khí tiếp cận và tấn công tàu thuyền.Trước tình hình này, Bộ Hải dương và thủy sản nhấn mạnh cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Bộ có kế hoạch thông qua dự luật cấm tàu thuyền mang quốc tịch Hàn Quốc hoặc thuyền viên người Hàn đi vào vùng biển có rủi ro cao thay vì chỉ đưa ra khuyến cáo mang tính hạn chế như hiện nay, bắt đầu từ 2/9 tới.Cũng theo báo cáo, các vụ cướp biển ở vùng biển châu Á giảm 33% so với năm ngoái do các nước ven biển như Indonesia tăng cường tuần tra, vụ việc cũng ở mức đơn giản. Tuy nhiên, số vụ hải tặc tấn công ở eo biển Singapore, tuyến đường tàu thuyền Hàn Quốc thường đi qua, lại có xu hướng tăng.Bộ Hải dương và thủy sản giải thích các vụ hải tặc tấn công ở eo biển Singapore phần lớn xảy ra vào buổi tối và chúng có động thái bỏ chạy nếu bị thuyền viên phát giác. Do đó, Bộ khuyến nghị cần bổ sung thuyền viên giám sát ở xung quanh tàu nhằm nâng cao cảnh giác.Bộ Hải dương và thủy sản nhận định mặc dù số vụ cướp biển giảm trong nửa đầu năm nay song các vụ tấn công có tính chất nghiêm trọng như bắt cóc thuyền viên để đòi tiền chuộc vẫn xảy ra ở vùng biển Tây Phi.