Seoul đề nghị các nước ASEAN+3 ủng hộ lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong đã tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản (ASEAN+3) được tổ chức trực tuyến một ngày trước.Bộ trưởng Chung đã trao đổi ý kiến với người đồng cấp các nước về vấn đề bán đảo Hàn Quốc, tình hình tại Myanmar, đối phó với dịch COVID-19 và phương án hồi phục kinh tế.Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh ngoại giao và đối thoại trên nền tảng các thỏa thuận liên Triều và Mỹ-Triều là điều thiết yếu để đạt được tiến triển ý nghĩa, nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc. Ông Chung đề nghị sự ủng hộ của các nước ASEAN+3 để lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc tiếp tục đạt được tiến triển sau việc hai miền Nam-Bắc nối lại đường dây liên lạc từ ngày 27/7 vừa qua.Ngoại trưởng Chung cũng kêu gọi Myanmar khôi phục chủ nghĩa dân chủ, sớm thả những quan chức đang bị bắt giữ; đồng thời khẳng định Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án đóng góp giải quyết tình hình tại Myanmar, như viện trợ nhân đạo.Bên cạnh đó, các nước tham dự đồng tình về tầm quan trọng của việc thiết lập một môi trường thương mại, đầu tư tự do và mở cửa, nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19; nhất trí nỗ lực hơn nữa để Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) sớm có hiệu lực.Ngoại trưởng Chung sẽ tham dự tiếp Hội nghị Ngoại trưởng Đông Á (EAS) vào tối 4/8, và Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) vào 6/8. ARF là diễn đàn an ninh đa phương duy nhất mà Bắc Triều Tiên tham dự, nên dư luận đang chú ý tới lập trường của Bắc Triều Tiên về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây.