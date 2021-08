Ứng cử viên Lee Jae-myung và Lee Nak-yon đảng cầm quyền ngày càng mâu thuẫn gay gắt

Photo : YONHAP News

Hai nhân vật đang chạy đua tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang đấu khẩu gay gắt trong những ngày qua.Nối tiếp vụ công kích ứng cử viên Lee Jae-myung uống rượu lái xe, chủ đề tranh cãi mới là về việc có nên để ông Lee tiếp tục giữ chức Tỉnh trưởng Gyeonggi hay không.Trong ngày 4/8, ông Lee đã tố giác phát ngôn viên của ứng cử viên Lee Nak-yon lên Ủy ban quản lý bầu cử của đảng Dân chủ đồng hành, vì đã vu khống ông lấy tiền thuế của người dân tỉnh Gyeonggi để trang trải chi phí xe cộ phục vụ vận động tranh cử. Ứng cử viên Lee Jae-myung yêu cầu phía ông Lee Nak-yon chính thức xin lỗi vì đã phát tán một thông tin chưa hề được kiểm chứng.Về phần mình, ứng cử viên Lee Nak-yon đề nghị đảng cầm quyền tiến hành điều tra chính quyền tỉnh Gyeonggi có can thiệp vào quá trình vận động tranh cử của ông Lee hay không.Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành sẽ tham gia tranh luận trên truyền hình lần hai, dự kiến sẽ tiếp tục đấu khẩu gay gắt về việc cải cách chính trị và nhiều vấn đề nổi cộm khác.Trong một diễn biến khác, cựu Giám đốc Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) Choe Jae-hyeong chiều 4/8 đã chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống. Ông Choe giải thích việc ông chấp nhận chỉ trích xin từ chức Giám đốc giữa chừng là một lựa chọn vì đất nước Hàn Quốc.Ông Choe cam kết nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ thay đổi cách vận hành chính sách đang đi ngược lại nguyên lý kinh tế thị trường hiện nay, trở thành một Tổng thống mang lại hy vọng cho giới trẻ. Ông cũng cam kết sẽ bình thường hóa hệ thống giáo dục công, chấn chỉnh mạng lưới an toàn xã hội vững chắc, tích cực đối phó với sự thay đổi cơ cấu dân số do tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa, đồng thời cải cách chế độ lương hưu vì một hệ thống phúc lợi bền vững.