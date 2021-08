Chỉ số giá nhà thực tế của Hàn Quốc tăng 4,3% trong vòng một năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 4/8 cho biết căn cứ theo bản đồ thống kê bất động sản toàn cầu do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố, trong vòng một năm từ quý IV/2019 tới quý IV năm ngoái, chỉ số giá nhà thực tế của Hàn Quốc, một chỉ số giá nhà trong đó phản ánh cả vật giá trong vòng một năm, đã tăng 4,3%.23 trong số 24 quốc gia so sánh là có giá nhà tăng, như Mỹ tăng 9,6%, Canada và Đức tăng 8%, Pháp tăng 5,9%. Chỉ mỗi Chile là có giá nhà giảm 0,3%.Chỉ số giá nhà thực tế trong vòng 5 năm của Hàn Quốc tăng 2,4%, thấp hơn Nhật Bản 8,5%. Trong cùng khoảng thời gian này, chỉ số của Mỹ tăng 28,5%, Canada tăng 31%, Bồ Đào Nha tăng 45,7%, Hungary tăng 45,3%.Chỉ số giá thuê nhà của Hàn Quốc tăng 0,6% trong vòng một năm, trong khi của Mỹ tăng 2,5%, Đức 1,3%, Anh 1,7%.Bản đồ thống kê bất động sản thể hiện những số liệu thống kê mà OECD công bố theo dạng bản đồ. Từ nửa đầu năm ngoái, Viện nghiên cứu địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố tài liệu này mỗi quý một lần.Thống kê lần này cho thấy không chỉ Hàn Quốc mà cả ở các quốc gia khác, giá nhà cũng có chiều hướng tăng do thanh khoản trên thị trường tăng trong bối cảnh các nước thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ. Mặc dù tài liệu giá nhà mà các nước trình lên OECD có sự khác biệt, chưa thể phản ánh chính xác tình hình thực tế, nhưng có thể lấy làm căn cứ để ước lượng về biến động giá nhà.