Vận động viên 10x Seo Chae-hyun vào chung kết môn leo núi thể thao tại Olympic

Photo : YONHAP News

Vận động viên Seo Chae-hyun (18 tuổi) đang đứng trước cơ hội mang về tấm huy chương đầu tiên cho Hàn Quốc môn leo núi thể thao, bộ môn lần đầu được đưa vào thi đấu tại Olympic.Kết thúc vòng loại cuối cùng môn leo núi thể thao dành cho nữ diễn ra ngày 4/8 tại công viên thể thao đô thị Aomi (Tokyo), nữ vận động viên Seo Chae-hyun đang xếp ở vị trí thứ hai. Vận động viên Seo sẽ cùng 7 vận động viên khác trong Top 8 thi đấu tại trận chung kết ngày 6/8 tranh tấm huy chương vàng.Leo núi thể thao gồm ba nội dung là leo tốc độ (speed), leo khối đá (boulding) và leo tự do (lead). Số điểm chung cuộc được tính bằng cách nhân thứ hạng ở ba nội dung để tính thành tích theo thứ tự từ số điểm thấp, do đó thứ hạng càng cao thì càng có lợi.Vận động viên Seo về ở vị trí 17 ở nội dung leo tốc độ, thứ 5 ở nội dung leo khối đá và thứ nhất ở nội dung leo tự do, tổng điểm là 85 điểm. Seo Chae-hyun hoàn thành nội dung leo tốc độ (leo tường nghiêng cao 15m) với thành tích 10,01 giây, xếp ở vị trí thứ 17. Khởi đầu không mấy thuận lợi song vận động viên này đã thành công nâng thứ hạng ở nội dung leo khối đá với vị trí thứ 5, thành tích sau hai nội dung xếp thứ 10.Leo khối đá là nội dung leo núi nhân tạo với độ cao 4,5m mà không có dây bảo hộ. Vận động viên phải hoàn thành 4 địa hình, thời gian tối đa cho mỗi địa hình là 5 phút với 5 lần thử. Vận động viên trẻ Hàn Quốc đã thành công với địa hình số 1 và 2 nhưng chỉ leo đến khu vực giữa của địa hình số 3 và 4 sau cả 5 lần thử.Nội dung leo tự do yêu cầu vận động viên đeo dây bảo hộ, leo tường đá cao 15m trong vòng 6 phút. Thứ hạng sẽ được tính bằng số khối đá mà người leo chạm được vào khi leo lên. Seo Chae-hyun đã hoàn thành phần thi với việc chạm được vào tổng cộng 40 khối đá, đứng vị trí số 1. Như vậy, với thành tích cuối cùng, Seo thăng hạng từ 17 lên số 2. Vận động viên xếp thứ hai trong nội dung này là vận động viên người Áo Jessica Pilz (25 tuổi) với 33 khối đá.Ở phần thi leo núi thể thao dành cho nam một ngày trước, vận động viên Chon Jong-won dừng bước ở vòng loại một cách đáng tiếc. Do đó, Seo Chae-hyun là niềm hy vọng cuối cùng để mang huy chương ở môn leo núi thể thao cho đoàn thể thao Hàn Quốc.