Hàn Quốc lần đầu công bố ba kịch bản trung hòa carbon cho tới năm 2050

Photo : YONHAP News

Ủy ban trung hòa carbon 2050 của Hàn Quốc ngày 5/8 đã mở buổi họp báo, lần đầu công bố về ba kịch bản trung hòa carbon cho tới năm 2050, khung phác thảo về tương lai trung hòa carbon và toàn bộ quá trình thực hiện.Kịch bản đầu tiên có nội dung duy trì 7 nhà máy phát điện bằng than đá mới xây dựng ít nhất cho tới năm 2050, khi đó lượng phát thải carbon ròng sẽ là 25,4 triệu tấn.Kịch bản thứ hai là dừng phát điện bằng than đá, vẫn duy trì phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), lượng phát thải carbon ròng tới năm 2050 là 18,7 triệu tấn.Kịch bản cuối cùng là đưa lượng phát thải carbon ròng cho tới năm 2050 về mức 0, bằng cách dừng cả phát điện bằng than đá và bằng LNG, phổ cập 97% các loại xe ô tô không gây hại cho không khí, như ô tô điện, ô tô hydro.Ủy ban trung hòa carbon sẽ thu thập ý kiến rộng rãi trong xã hội cho tới tháng 9 tới về ba kịch bản trên. Chính phủ sẽ quyết định kịch bản trung hòa carbon cuối cùng vào cuối tháng 10.