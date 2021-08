Số hộ kinh doanh thấp kỷ lục do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo công bố ngày 5/8 của Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, số lao động kinh doanh tự do trong tháng 6 năm nay là 5,58 triệu người, chiếm 20,2% trong tổng số hơn 27,63 triệu lao động có việc làm, tỷ lệ thấp nhất kể từ khi có thống kê liên quan hồi tháng 7 năm 1982.Trước đó, tỷ lệ lao động kinh doanh tự do thấp nhất ghi nhận mức thấp nhất là 20,2% vào tháng 12 năm 2019. Nhưng nếu xét đến số thập phân thì con số này của tháng 6 năm nay là 20,19%, thấp hơn mức 20,20% hồi tháng 12 năm 2019.Trong số lao động kinh doanh tự do, 1,28 triệu người là lao động kinh doanh có thuê nhân viên, chiếm 4,6% tổng số lao động có việc làm và 4,3% là hộ kinh doanh không thuê nhân viên, chiếm 15,6%.Tỷ trọng hộ kinh doanh giảm được phân tích là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng số lao động có việc làm giảm liên tục kể từ tháng 3 năm ngoái khi dịch COVID-19 bùng phát và bắt đầu có xu hướng tăng trở lại từ tháng 3 năm nay, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động hưởng lương. Trong khi đó, tỷ lệ lao động kinh doanh tự do giảm liên tục 15 tháng kể từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, quay lại đà tăng nhẹ trong tháng 6, tuyển dụng phục hồi chậm chạp.Số lao động có việc làm tháng 6 tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số lao động kinh doanh tự do chỉ tăng 0,5%.