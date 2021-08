Kakao trở thành công ty đáng mơ ước nhất với sinh viên Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về tìm việc làm Job Korea (Hàn Quốc) ngày 4/8 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến đối với 1.106 sinh viên đại học về “doanh nghiệp mong muốn được làm việc” trong số 100 doanh nghiệp đứng đầu giá trị vốn hóa thị trường. Kết quả cho thấy, doanh nghiệp được các sinh viên mơ ước làm việc nhất là Kakao, đứng đầu trong hai năm liên tiếp.Job Korea thăm dò ý kiến hàng năm về “Top doanh nghiệp sinh viên muốn làm việc” vào khoảng 6 tháng cuối năm, thời điểm doanh nghiệp tổ chức các kỳ tuyển nhân viên mới quy mô lớn.Doanh nghiệp đáng mơ ước được nhiều sinh việc lựa chọn nhất là Kakao với 15,3%. Đứng thứ hai là công ty điện tử Samsung (9%), tăng hai bậc so với khảo sát năm ngoái. Đứng ở vị trí số ba trong kết quả lần này là tập đoàn Naver. Các doanh nghiệp tiếp theo trong Top 10 là tập đoàn mỹ phẩm Amorepacific (6.4%), hãng game Netmarble (6,3%), hãng hàng không quốc gia Korean Air (5,3%), Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) (4%), hãng game NCSOFT (4%), LG Innotek (3,9%) và công ty xây dựng Samsung C&T (3,9%).Job Korea nhận định năm nay, sự quan tâm của nhiều sinh viên đối với công ty game tăng mạnh do các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin (IT) gần đây cạnh tranh mạnh mẽ để chiêu mộ nhân tài.Trong số sinh viên chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 10,4% câu trả lời mong muốn làm việc cho hãng điện tử Samsung, tiếp theo là Kakao (8,8%) và Netmarble (6,6%).Trong số người lựa chọn Kakao, sinh viên chuyên ngành kinh tế, thương mại chiếm 16,9%, ngành xã hội nhân văn 18,1%, ngành thể thao và nghệ thuật chiếm 20%.Sinh viên đưa ra lý do để lựa chọn doanh nghiệp bản thân mong muốn làm việc là “được làm công việc mình yêu thích”, chiếm nhiều nhất với 22,6%; “chế độ phúc lợi và môi trường làm việc” 22,2%, “có thể làm việc lâu dài” 20,8 và “lương cao” 18,5%.