Seoul thể hiện quyết tâm đối thoại liên Triều tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 5/8 cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong ngày 4/8 đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á (EAS) trực tuyến, trình bày về tiến triển gần đây trên bán đảo Hàn Quốc, trong đó có việc hai miền Nam-Bắc nối lại đường dây liên lạc liên Triều từ 27/7.Ngoại trưởng Chung thể hiện quyết tâm của Hàn Quốc trong nỗ lực nhằm nối lại đối thoại với miền Bắc trên nền tảng hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ của các nước. Các nước tham dự cũng đồng tình về việc cần thiết đối thoại để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc.Ông Chung cũng tái khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông). Bộ trưởng nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển này là một vấn đề rất quan trọng với mọi quốc gia. Đặc biệt, các nước liên quan phải tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại khu vực này.Seoul kỳ vọng Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nỗ lực giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, đạt được tiến triển trong quá trình đàm phán về quy tắc hành động chung trên vùng biển này.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc hối thúc Myanmar khôi phục chủ nghĩa dân chủ, thả những quan chức đang bị giam giữ. Seoul ủng hộ vai trò xây dựng của ASEAN trong việc giải quyết tình hình Myanmar. Cuối cùng, ông Chung nhấn mạnh về việc cần thiết phối hợp giữa các nước EAS để đẩy lùi dịch COVID-19 và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.EAS là một cơ chế thảo luận chiến lược ra mắt từ năm 2005, nhằm trao đổi về các vấn đề chính trị, an ninh nổi cộm trong khu vực, với sự tham gia của 18 nước, gồm 10 nước ASEAN và 8 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Australia, New Zealand, Ấn Độ.Bộ trưởng Chung sẽ tiếp tục tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF), một cơ chế an ninh đa phương khu vực có sự tham gia của Bắc Triều Tiên, vào ngày 6/8.