Diện tích lãnh thổ Hàn Quốc nằm trong khu vực nhiệt độ cao tăng gấp đôi trong vòng 9 năm

Photo : YONHAP News

Tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" (Green Peace) ngày 5/8 công bố kết quả phân tích tài liệu nhiệt độ bề mặt Trái đất đo vào lúc 1 giờ 30 phút chiều do vệ tinh quan trắc trái đất MODIS của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) thu thập trong vòng từ năm 2002-2019.Các khu vực có nhiệt độ bề mặt bình quân tháng 8 trên 30 độ C được phân loại là khu vực nhiệt độ cao. Tại Hàn Quốc, trong vòng từ năm 2002-2010, mới chỉ có 12% diện tích lãnh thổ nằm trong khu vực nhiệt độ cao, nhưng từ năm 2011-2019 đã tăng lên thành 27%.Trong vòng từ năm 2011-2019, 87% diện tích lãnh thổ Hàn Quốc, ngoại trừ khu vực dãy núi Taebaek (tỉnh Gangwon), có nhiệt độ tăng hơn trước. 6% lãnh thổ, gồm thủ đô Seoul, có nhiệt độ bề mặt tăng trên 1,5 độ C.Mặt khác, tổ chức Hòa bình xanh phân tích 27 triệu người, chiếm trên một nửa dân số Hàn Quốc, đang sống ở khu vực có nhiệt độ trung bình tháng 8 trên 30 độ C. Tổ chức này chỉ ra rằng nắng nóng là vấn đề có liên quan trực tiếp tới sinh tồn của con người. Do đó, Chính phủ và các doanh nghiệp phải nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu, lập chính sách cắt giảm khí thải nhà kính.