Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay thêm hai tuần

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 6/8, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo Chính phủ đã quyết định gia lệnh giãn cách xã hội mức 4, mức cao nhất, đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận; mức 3 đối với các địa phương còn lại thêm hai tuần. Quy định chỉ cho phép tụ tập tối đa 4 người trên toàn quốc và tối đa hai người sau 6 giờ tối tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận cũng kéo dài thêm hai tuần.Chính phủ đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc việc tuần sau có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (15/8), người dân di chuyển nhiều có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch. Ngoài ra, học kỳ II sắp bắt đầu, nên cũng cần tăng cường phòng dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh.Thủ tướng Kim cho biết đối với một số biện pháp phòng dịch đã áp dụng hơn một tháng, Chính phủ sẽ thu thập ý kiến thực tế và xem xét cải thiện để nâng cao tính hiệu quả cũng như khả năng áp dụng thực tế. Trong ngày Quốc khánh năm nay, Chính phủ quyết tâm xử lý mạnh tay đối với các trường hợp tổ chức biểu tình trái phép, không để xảy ra tình trạng như năm ngoái khiến bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai tại thủ đô Seoul. Ông Kim chỉ ra rằng một số các nhà thờ Tin lành vẫn lơ là quy định phòng dịch, cố tình tổ chức nghi thức tôn giáo trực tiếp trong khi đóng cửa nhà thờ. Tự do tôn giáo cần được đảm bảo nhưng tính mạng và sự an toàn của người dân vẫn là trên hết.Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để ổn định tình hình dịch bệnh trước khi học kỳ II bắt đầu. Về kế hoạch giảng dạy trong học kỳ sắp tới, Thủ tướng cho biết Bộ Giáo dục sẽ xem xét tình hình phòng dịch và thông báo phương án cụ thể vào đầu sau.Bên cạnh đó, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.704 ca nhiễm COVID-19, gồm 1.640 ca nhiễm phát sinh trong cộng đồng và 64 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 207.406 ca. Số ca nhiễm đã một tháng liên tiếp ở ngưỡng trên 1.000/ngày.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh nhiều ca nhiễm nhất với 460 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi 451 ca, thành phố Busan 105 ca và thành phố Incheon 101 ca.Thêm khoảng 190.000 người tiêm vắc-xin mũi một trong ngày 5/8, nâng tổng số người đã tiêm một mũi vắc-xin đến nay lên khoảng 20,52 triệu người, chiếm 40% dân số.