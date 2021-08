Ngoại trưởng Chung Eui-yong tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong chiều ngày 6/8 tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn an ninh khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (ARF), tổ chức theo hình thức trực tuyến.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hội nghị sẽ thảo luận toàn diện về tình hình trong khu vực bao gồm bán đảo Hàn Quốc và phương án đối phó với các vấn đề an ninh.Tại hội nghị, Ngoại trưởng Chung giới thiệu với các nước về nỗ lực không ngừng của Hàn Quốc, điển hình như việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều, nhằm đạt được tiến triển thực chất vì phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc. Qua đó, ông Chung sẽ kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Ngoại trưởng cũng có kế hoạch nhấn mạnh nỗ lực chung của các nước vì hòa bình và an toàn trong khu vực.ARF là cơ chế thảo luận an ninh đa phương duy nhất trong khu vực mà Bắc Triều Tiên tham dự. Được biết, năm nay Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Indonesia kiêm Đại sứ miền Bắc tại ASEAN An Kwang-il sẽ thay mặt Ngoại trưởng miền Bắc Ri Son-kwon tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ARF tương tự năm ngoái. Dư luận đang dồn sự chú ý xem liệu miền Bắc sẽ đưa ra quan điểm gì về tình hình bán đảo Hàn Quốc trong hội nghị lần này.