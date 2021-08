Seoul lên án vụ tấn công tàu trên vùng biển gần Oman

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/8 đã thông qua bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, lên án mạnh mẽ vụ tấn công tàu chở dầu “Mercer Street” trên vùng biển quốc tế ngoài khơi gần Oman. Seoul nhấn mạnh cuộc tấn công đã vi phạm luật pháp quốc tế, tất cả tàu thuyền phải được đảm bảo đi lại tự do trên vùng biển chung.Hàn Quốc phản đối mọi hành động chống lại hòa bình và an toàn ở khu vực Trung Đông, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến thuyền viên bị thiệt mạng trong sự cố trên.Vào ngày 29/7, tàu chở dầu mang tên Mercer Street thuộc công ty vận tải biển của Israel đã bị một máy bay không người lái có vũ trang tấn công ở ngoài khơi gần Oman. Vụ tấn công đã khiến hai người thiệt mạng, gồm một thuyền trưởng người Anh và một nhân viên an ninh người Romania. Israel, Mỹ và Anh báo buộc Iran đứng sau vụ việc này.