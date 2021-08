Photo : YONHAP News

Công ty giải trí YG Entertainment ngày 6/8 đã mở một hòn đảo của nhóm nhạc BLACKPINK mang tên "InYourArea" trong trò chơi thực tế ảo đang rất được yêu thích là "Animal Crossing: New Horizons", nhân kỷ niệm 5 năm ngày nhóm ra mắt (8/8).Trong trò chơi "Animal Crossing: New Horizons", nhân vật giả tưởng sẽ tự xây dựng ngôi làng và hòn đảo theo ý mình, rồi giao lưu với hàng xóm. Đây là một trò chơi tiêu biểu sử dụng vũ trụ ảo metaverse. Trò chơi được hãng Nintendo (Nhật Bản) phát triển, dùng cho máy game Nintendo Switch.Trên hòn đảo BLACKPINK có các không gian đa dạng, từ phòng biểu diễn trực tuyến "The Show" của nhóm, cho tới các sản phẩm âm nhạc đình đám "Kill This Love", "As If It's Your Last", "Ice Cream", phòng thu âm, phòng tập vũ đạo của BLACKPINK trong tòa nhà trụ sở YG.Một quan chức YG cho biết hãng có kế hoạch tích cực khai thác giá trị thương hiệu của BLACKPINK, nhóm nhạc thần tượng được yêu mến khắp thế giới, để hợp tác chiến lược ở lĩnh vực nền tảng metaverse, đồng thời tạo thêm những nội dung phong phú khác để mở rộng các kênh giao lưu với người hâm mộ toàn cầu.