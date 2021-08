Hơn 50 triệu bài viết về Olympic trên Twitter tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của trang mạng xã hội Twitter ngày 6/8, số lượt tweet (bài viết) liên quan đến Thế vận hội mùa hè Tokyo từ ngày diễn ra lễ khai mạc 23/7 đến ngày 5/8 tại Hàn Quốc là 50 triệu lượt.Vận động viên Hàn Quốc được nhắc đến nhiều nhất trên Twitter toàn thế giới là cung thủ An San, nữ vận động viên đầu tiên giành được ba tấm huy chương vàng trong lịch sử Thế vận hội mùa hè. Số lượt tweet liên quan đến An San trong 13 ngày qua là hơn 10 triệu lượt.Khi có thông tin nữ cung thủ An San liên tiếp giành ba huy chương vàng ở môn bắn cung trong một mùa Olympic, các từ khóa liên quan như “vận động viên An San", “ba huy chương vàng”, “nhịp tim 82” đã leo lên top từ khóa theo thời gian thực trên mạng xã hội Twitter tại Hàn Quốc.Bài viết công bố về ba huy chương vàng của An San được đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại Hàn Quốc (@Olympiko) là dòng tweet liên quan đến Olympic được retweet (chia sẻ) nhiều nhất ở Hàn Quốc.Tuyển thủ được nhắc đến nhiều thứ hai trên Twitter là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc Kim Yeon-koung, tiếp theo là nam vận động viên bắn cung Kim Je-deok, vận động viên bóng chuyền Kim Hee-jin, vận động viên Taekwondo Lee Dae-hoon, vận động viên thể dục nghệ thuật nữ Yeo Seo-jeong, vận động viên bơi lội Hwang Sun-woo, vận động viên bóng bàn Shin Yu-bin, vận động viên bắn cung Kim Woo-jin, vận động viên bóng chuyền Park Jeong-ah.Các bộ môn được đề cập nhiều nhất trên Twitter lần lượt là bắn cung, bóng chuyền, bóng chày, đấu kiếm, Taekwondo và bơi lội.