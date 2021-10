Liên hợp quốc thất bại ra tuyên bố chung về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 2/10 (giờ địa phương) đưa tin Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã mở cuộc họp khẩn liên quan tới các động thái quân sự gần đây của Bắc Triều Tiên, như vụ phóng tên lửa bội siêu thanh ngày 28/9, nhưng không đưa ra được tuyên bố chung sau cuộc họp.AFP dẫn lời một quan chức ngoại giao thuộc một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an cho biết cuộc họp trên đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không đưa ra được tuyên bố chung do Trung Quốc và Nga cho rằng cần thêm thời gian để phân tích tình hình liên quan.Cuộc họp lần này được tổ chức kín theo đề xuất của Mỹ, Anh và Pháp, sau khi Bình Nhưỡng ngày 29/9 tuyên bố đã phóng tên lửa bội siêu thanh, tức tên lửa có tốc độ nhanh gấp hơn 5 lần tốc độ truyền đi của âm thanh.Ban đầu, cuộc họp được dự kiến diễn ra vào ngày 30/9, nhưng sau đó đã được lùi sang ngày 1/10 (giờ địa phương) theo đề nghị của Nga và Trung Quốc, với lý do cần thêm thời gian để xem xét.AFP dẫn lời Đại sứ một quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cho biết Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn đang xem xét các tài liệu liên quan, chưa đưa ra chiến lược chính xác với Bắc Triều Tiên.