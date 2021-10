Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc giảm xuống dưới 2.000 ca sau 11 ngày

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 4/10, Hàn Quốc phát sinh 1.673 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.653 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm mới đã giảm 413 ca so với một ngày trước (2.086 ca) và lần đầu giảm xuống dưới 2.000 ca sau 11 ngày, kể từ ngày 23/9 (1.715 ca).Tuy nhiên, số ca nhiễm giảm được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm mạnh vào đợt nghỉ lễ Ngày lập nước 3/10. Quy mô 1.673 ca vẫn là mức cao thứ hai trong số các ngày thứ Hai từ đầu dịch, sau mức kỷ lục 2.382 ca vào ngày 27/9.Xét theo địa phương, 73,6% ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, với Seoul 570 ca, tỉnh Gyeonggi 530 ca và thành phố Incheon 118 ca. Ngoài ra, thành phố Daegu ghi nhận 67 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 60 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 47 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 45 ca, tỉnh Nam Chungcheong 42 ca.Số ca nhiễm nguy kịch tăng thêm 2 người, thành 348 ca. Thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 2.513 ca, tỷ lệ tử vong là 0,79%.