Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng 23% trong tuần trước

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 5/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.575 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp dưới 2.000 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần.Trong tuần trước, số ca nhiễm mới bình quân ngày là 2.489 ca, tăng 461 ca (23%) so với một tuần trước. Số ca nhiễm mới bình quân ở Seoul và hai địa phương lân cận là 1.865 ca/ngày, tăng gần 21% so với tuần trước đó. Số ca nhiễm bình quân ở các địa phương còn lại tăng gần 29%.Tỷ lệ dân số đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19 đạt 77%, tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng là 53%.Thủ tướng Kim Boo-kyum ngày 5/10 nhấn mạnh 92% ca nhiễm mới phát sinh từ đầu làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 là người chưa tiêm phòng hoặc chưa tiêm đủ mũi khuyến nghị. Thủ tướng một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tiêm phòng.Về việc áp dụng "thẻ thông hành vắc-xin" (vaccine pass) mà Chính phủ đang xem xét, ông Kim nhấn mạnh cần đạt được một thỏa thuận bao quát trong xã hội, đảm bảo không xảy ra phân biệt đối xử với người chưa tiêm phòng.Mặt khác, từ 8 giờ tối ngày 5/10 đến 6 giờ tối ngày 29/10, thanh thiếu niên từ 16-17 tuổi sẽ có thể đặt lịch tiêm phòng vắc-xin COVID-19 của hãng Ptizer (Mỹ), và được tiêm từ ngày 18/10-13/11.Người trên 60 tuổi và nhóm đối tượng có rủi ro cao sẽ có thể đặt lịch tiêm mũi bổ sung. Nhóm đối tượng rủi ro bao gồm người làm việc, sống tại các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao, nhân viên y tế tại các bệnh viện. Thời điểm tiêm mũi bổ sung là 6 tháng sau khi hoàn tất hai mũi tiêm chính. Theo đó, lần lượt người từ 75 tuổi đã tiêm trong đợt đầu tiên 1/4, người cư trú, làm việc tại các cơ sở người cao tuổi sẽ có thể đặt lịch tiêm mũi bổ sung. Người dân có thể tới các trung tâm hỗ trợ hành chính cấp phường để kiểm tra bản thân có thuộc đối tượng tiêm mũi bổ sung hay không và để được hỗ trợ đặt lịch.