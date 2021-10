Giới chuyên gia khẳng định vắc-xin COVID-19 an toàn với phụ nữ mang thai

Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho biết phụ nữ mang thai sẽ có rủi ro trở nặng khi mắc COVID-19 cao gấp 6 lần so với phụ nữ bình thường.Tại nước ngoài, một số báo cáo cho thấy phụ nữ mang thai bị mắc COVID-19 có rủi ro sinh non hoặc trẻ sinh ra bị nhẹ cân là cao hơn so với bình thường. Đặc biệt, việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cũng không gây ra sự khác biệt về tỷ lệ sảy thai hay trẻ sinh ra bị dị tật.Giáo sư Son Jun-young thuộc Khoa Nội-Truyền nhiễm Đại học Y Korea cho biết một số người dân đang lo ngại vắc-xin COVID-19 bằng công nghệ mRNA có thể bị truyền sang thai nhi. Tuy nhiên, loại vắc-xin này có điểm mạnh là không bị phân giải và tiết ra ngoài thông qua sữa mẹ, kháng thể của vắc-xin sẽ được truyền sang thai nhi, giúp hình thành miễn dịch với virus COVID-19, nên có thể tiêm cho phụ nữ mang thai bất kể tuần tuổi của thai nhi. Đối với phụ nữ mang thai dưới 12 tuần tuổi thì nhất định phải theo dõi tình trạng của thai nhi, có thể uống thuốc hạ sốt nếu bị sốt sau khi tiêm.Giáo sư Cho Geum-joon Bệnh viện Đại học Korea ở quận Guro (Seoul) cũng giải thích rằng việc bị sốt ở giai đoạn mang thai có thể dẫn tới một số rủi ro như thai nhi bị dị tật. Việc hạ sốt là hết sức quan trọng, do đó nếu sau khi tiêm phòng, phụ nữ mang thai bị sốt thì có thể uống thuốc Paracetamol.Từ 8 giờ tối ngày 5/10, người trên 75 tuổi đã tiêm phòng xong trên 6 tháng có thể đặt lịch tiêm mũi bổ sung. Các chuyên gia cho biết những người từng bị phản ứng bất thường khi tiêm các mũi trước đó, vẫn có thể tiêm mũi bổ sung.Các chuyên gia nhận định tại nước ngoài, khi tiêm mũi bổ sung thì người tiêm sẽ bị phản ứng tương tự hoặc nhẹ hơn khi tiêm mũi hai, không có phản ứng nặng hoặc ngoài dự đoán, nên người dân sẽ có thể an tâm khi tiêm mũi bổ sung.Đặc biệt, về hiệu quả khi tiêm mũi bổ sung bằng vắc-xin Pfizer (Mỹ), kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy hiệu quả phòng ngừa mắc COVID-19 sẽ cao hơn gấp 11 lần, tỷ lệ phòng ngừa bệnh nhân trở nặng cao gần 20 lần.Trong một tin liên quan, Hàn Quốc sẽ triển khai tiêm mũi cho thanh thiếu niên từ 16-17 tuổi, đăng ký trước bắt đầu từ trung tuần tháng 10 và tiến hành tiêm mũi bổ sung đối với người trên 60 tuổi và nhóm đối tượng có rủi ro cao.